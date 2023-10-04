ما العلاقة بين موسم الوسم والإبل؟.. “خالد الزعاق” يوضح

كشف “خالد الزعاق” خبير الأرصاد والأحوال الجوية العلاقة بين موسم الوسم والإبل.

وقال الزعاق إن الإبل مصدر العزة والثروة عند العرب، ومع تلطف الأجواء واقتراب موسم الوسم تبدأ الإبل في إصدار الحليب والولادة.

وأضاف خلال تقديمه فقرة “تقويم” عبر قناة “العربية”، أن العرب ينتظرون موسم الوسم حتى يزيد من مصدر الثروة لديهم، لأنه شهير بموسم ولادة الإبل.