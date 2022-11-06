ما الفارق بين الشخصية المتحفظة والشخصية التجنبية المريضة؟.. اخصائي اجتماعي يُجيب

وضح عبدول الشمراني، الأخصائي الاجتماعي، الفارق بين الشخصية المتحفظة وبين الشخصية التجنبية المريضة، مُشيرًا إلى أن التحفظ يعني العقلانية والاتزان العاطفي والاجتماعي لكنه يفتقد المبادرة.

وأكد عبدول الشمراني، الأخصائي الاجتماعي، خلال ظهور في برنامج سيدتي الذي يُعرض عبر شاشة فضائية روتانا خليجية، أن الشخصية التجنبية المرضية تُعاني من اضطــراب، كما أن هذه الشخصية التجنبية مرضية لا تقبل الاخرين ولا تقبل نفسها، وتخشى الرفض دائمًا.

وأضاف، أن الشخصية المتحفظة اجتماعيا لديها إتزان غالبا، عاطفي وعقلانية كبيرة، ولكنها يعاب عليها أنها غير مبادرة، وهذا يفقدها بعض المميزات في المجتمع مثل السلطة والوصول إلى مراكز عليا.

وأشار، أننا في مجتمع مفتوح والإنسان إجتماعي بطبعه، ولكنها حذر من مقابلة شخص لأول مرة والحديث معه عن الأمور الحياتية الشخــصية، لذلك يجب وضع حدود مع الآخرين، وحدود ذاتية، مثل طلب زميل القيام بعمله هنا يُكمن أن أرفض.