ما الفرق بين أنواع الشاي المختلفة؟ “الصحة الخليجي” يوضح

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استعرض مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الفرق بين أنواع الشاي المختلفة، (الأبيض والأخضر والأسود).

وأوضح المجلس أن الشاي الأبيض يعتبر من أندر أنواع الشاي وهو غير مخمر، أي لا يخضع لعملية الأكسدة (التخمير)، ويتم تصنيعه بعد الحصاد بتذبيل الأوراق ومن ثم تجفيفها، وتتميز أوراقه بلون أبيض-فضي نتيجة خضوعه لمعالجة بسيطة تحفظ للأوراق شكلها ولونها الطبيعيين.

ولفت إلى أن الشاي الأخضر هو شاي غير مخمر أيضاً، يتم تصنيعه بتذبيل الأوراق وتبخيرها ثم تشكيلها وتجفيفها، ما يمنع تخمرها وتأكسدها، ويتميز بلون أوراقه الخضراء لاحتفاظها بلونها الأصلي بفضل التبخير.

وأضاف أن من أنواع الشاي الأخضر، شاي “الماشتا”، ويتم وضع أوراقه في الظل، ما يزيد من مستويات الكلوروفيل، ويعطيها لوناً أغمق ويزيد من إنتاج الأحماض الأمينية، حيث تطحن الأوراق لمسحوق ناعم، كما تحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة والكافيين.

وأشار إلى أن الشاي الأسود يعتبر شايا مخمرا، ويصنع عبر تعريض الأوراق للهواء لتذبيلها، ثم يتم لف وتشكيل الأوراق، وبعدها تبدأ عملية الأكسدة (التخمير) وفي آخر مرحلة تُجفف الأوراق بتحويلها إلى لون بني غامق حيث تكتسب كثافتها ورائحتها المميزة.