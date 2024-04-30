ما الفرق بين الصيف والقيظ؟.. “خالد الزعاق” يوضح

قال الدكتور “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن العرب القدماء يقسمون السنة إلى صيف وشتاء؛ فيما يصفون بداية الحر بـ”الصيف”، أما شدته فيسمونها “القيظ”.

وأضاف خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية، أن العرب كانوا يطلقون على الربيع مسمى الصيف، ولذلك فالعامة يطلقون على مطر الربيع “مطر صيف”، ومطر الصيف يسميه أهل نجد بـ”المراويح”، وأهل الخليج يسمونه “السرايات.