ما الفرق بين العين والحسد والاكتئاب؟.. أخصائي نفسي يُجيب (فيديو)

شرح الدكتور عبدالعزيز الدواس، أخصائي نفسي، الفرق بين العين والحسد وبين الاكتئاب، وما هي أبرز العلامات المميزة لكلًا منهم.

وقال الدكتور عبد العزيز الدواس، الأخصائي النفسي في تصريحات تلفزيونية، خلال برنامج سيدتي الذي يُعرض عبر قناة روتاتنا خليجية: “أريد أن أسال، هل العين موجودة؟.. النبي صلى الله عليه وسم ذكرها لذلك فهي حقيقية”.

وأوضح، أن العين قد تصيب بأمراض نفسية، وعضوية، ثم ذكر تجربة قائلًا: ” إذا سافرت إلى جدة، وركبت سيارتي بعد أن فحصتها جيدًا، وكنت قد صليت الفجر وقرأت الأذكار، لن أصاب، فذا ما قال النبي إذا صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمشي”.

وبين، أن من يحافظ على الأذكار لن يُصاب بعين، لذلك فهي أغلبها أوهام لأنك تحصنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فالأغلبيو يُعانون من أوهام وغير مصابين لعين كما يعتقدون.

وتحدث عن أعراض الاكتئاب، قائلًا: “بالنسبة لأعراض الاكتئاب كثيرة، ومنها عدم الاهتمام والصداع والآلام، والنوم سواء القليل والكثير، فضلًا عن تقبل الأكل، والعزلة بعيدًا عن الناس، أن العين فبعض المشايخ قالوا أن ظهور البقع والدمل من أعراضها”.

وأشار: “يجب أن نتأكد أن ظهر البقع والدمل ليس بسبب عضوي دون أن نحكم أنها عين، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن العين في حديث واحد، ولكن البعض يبالغون بها خصوصًا بعض الرقاة الذين يوهمون الناس”.

وأختتم حديثه، قائلًا: “في النهاية أعراض الاكتئاب واضحة ومعروفة للجميع، ومن وجهة نظري أن العين أغلبها مجرد أوهام”.