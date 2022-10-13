اليوم العالمي للإبصار.. تحذير عاجل من «الصحة والغذاء» حول قطرات العين

المناطق_متابعات

دعت هيئة الصحة والغذاء، اليوم الخميس، إلى ضرورة التأكد من اتباع إرشادات تخزين قطرات العين بعناية.

جاء ذلك في إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر”، تزامنا مع اليوم العالمي للإبصار.

وقالت الصحة والغذاء: “تختلف القطرات ذات الاستخدام الواحد عن متعددة الاستخدام، لسلامتك تأكد من اتباع إرشادات تخزينها بعناية”.

قطرات العين

وأضافت أن قطرات العين نوعان: الأول ذات الاستخدام الواحد، وهذه يتم التخلص منها فور الاستخدام أو بعد 12 ساعة.

وتابعت أن النوع الثاني هو القطرات ذات الاستخدام المتعدد، وهي التي يتم التخلص منها بعد 28 يوما من الاستخدام، وذلك حسب النشرة الداخلية وما بها من إرشادات.

واليوم العالمي للإبصار هو يوم سنوي يقام في الخميس الثاني من أكتوبر؛ للتوعية بصحة العين وسلامتها لدى أفراد المجتمع كافة، من خلال التعريف بأمراض العيون الشائعة، وطرق علاجها، والوقاية منها، وضعف البصر، بما في ذلك العمى.