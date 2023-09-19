ما المناطق الأكثر تضررا بالتغيرات المناخية في المستقبل؟.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن أكثر المناطق تضررا على سطح كوكب الأرض.

وذكرت أن الأرض تشهد حاليا تغيرا حادا في المناخ، حيث يظهر ذلك من خلال كثرة تكرار الحوادث والكوارث الطبيعية المختلفة، التي تحدث في العالم خلال الفترة الأخيرة.

وبينت أن مجموعة من العلماء قالوا بأن هبوط الأمطار بالتزامن مع درجات الحرارة القصوى سيصبح أكثر تواترا وشدة وانتشارا أكثر من الظروف الحارة والجافة في مناطق عديدة.

وأفادت بأن العلماء توصلوا إلى أن بعض مناطق العالم ستصبح معرضة للجفاف مثل جنوب إفريقيا والأمازون وأجزاء من أوروبا، لكن بعض المناطق ستزيد فيها نسبة الأمطار إضافة إلى بعض الظواهر المتطرفة الحارة والجافة.