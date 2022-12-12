ما اليومان اللذان لا يتغير فيهما مكان وزمان شروق وغروب الشمس؟.. “الزعاق” يجيب

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قال خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، اليوم الإثنين، إن مكان وزمان شروق وغروب الشمس، لا يتغير في يومين محددين خلال العام.
وأضاف الزعاق، بفقرته المذاعة عبر قناة «العربية»، أن البلدان العربية تقع في المناطق الجغرافية التي يتقلب فيها طول الليل والنهار.
وأكمل خبير الأرصاد، أن مكان وزمان غروب الشمس يتغير إلا في يوم الاعتدال الربيعي (16 مارس) ويوم الاعتدال الخريفي (27 سبتمبر).
وأردف الزعاق، أنه خلال هذين اليومين تشرق وتغرب الشمس في نفس موعدها بشكل تام من المغرب والمشرق. مشيرا إلى أن الدول العربية تعيش هذه الأيام الوقت الأبكر لغروب الشمس ويستمر ذلك طوال هذا الأسبوع.