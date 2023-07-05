ما تفسير قوله تعالى ” وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ”؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح

قال الشيخ “عبدالسلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عبادة كثيرة، فهي لا تعد ولاتحصى.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن قوله تعالى في سورة الضحى “وأما بنعمة ربك فحدث”، يلزم العبد المؤمن بأن يزيد ويستزيد من شكر الله سبحانه وتعالى على مارزقه من نعم عظيمة وجليلة، أقلها نعمة النظر.

وأوضح أنه يجب على الإنسان أن يتأمل الناس من حوله حتى يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه إذا نظر من حوله وجد الأعمى والأصم ومقطوع اليد وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد أنه من الخطأ تفسير الآية الكريمة على وجوب الإفصاح عن الممتلكات من سيارات أو شركات أو أموال أو حتى عن عدد الأولاد والبنات.