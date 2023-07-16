ما حقيقة تساقط أحجار الهرم المنحني في مصر؟

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تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية صور هرم دهشور «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مستخدمو تلك المواقع «هرم الجيزة بيُفرط مننا حجر حجر».

ونقل موقع «القاهرة 24» عن مصدر مصري مسؤول بوزارة السياحة والآثار قوله إن الصور المتداولة عارية من الصحة ولا تنتمي لأهرامات الجيزة، وإنما هرم دهشور أو الهرم المنحني أحد الأهرامات التي بناها الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة.

وأضاف المصدر أن الجزء المنهار في الهرم ليس جديداً لكنه من آلاف السنين، إذ أُطلق عليه «المنحني» بسبب الانكسار الموجود به الذي تسبب في تغيير زاوية بنائه، وهي مشكلة هندسية في التصميم، إذ بدأ بناء الهرم بزاوية 55 درجة ولكن كان لا بد من تعديله إلى 43 درجة بسبب الحمل الزائد في الأحجار، ما أدى إلى عدم الاستقرار.

يذكر أن للهرم المنحني مدخلين، أحدهما في الجانب الشمالي توجد به سلالم خشبية حديثة، والمدخل الآخر مرتفع في الجانب الغربي، ويؤدي كل مدخل إلى غرفة ذات سقف متدرج ما يعطي إيحاء بالتدرج في الارتفاع، والغرفة الموجودة بعد المدخل الشمالي تقع تحت مستوى سطح الأرض، أما الغرفة الموجودة بالمدخل الغربي فهي مبنية على ارتفاع داخل الهرم المنحني.