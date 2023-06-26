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ما حكم الحصى الذي يرمى به ومن أين التقطه؟.. الشيخ عبدالله المطلق يوضح (فيديو)

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 12:54 مساءً

قال الشيخ “عبدالله المطلق” عضو هيئة كبار العلماء، إن تعظيم شعائر الله هي فرض على كل مسلم ومسلمة، لقوله تعالى في سورة الحج “ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن رمي الجمرات هو من أساسيات الحج، حيث إنه لا يصح الحج إلا بالرمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا.

وأوضح أن الحصى الذي يرمى به يمكن للحاج أن يلتقطه من أي مكان، وليس من شروطه أن يأخذه الحاج معه من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا.

وأكد أنه من الخطأ الاعتقاد بوجوب غسل الحصى الذي سيرمى به، مشيراً إلى أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 12:54 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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