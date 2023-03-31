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ما حكم تناول مأكولات ومشروبات غير محرَّمة لكنها ضارة بالصحة؟.. رئيس هيئة علماء المسلمين يُجيب

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس 2023 - 4:34 مساءً
رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

بين الدكتور محمد العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين، حكم تناول مأكولات ومشروبات غير محرَّمة لكنها ضارة بالصحة.

وقال “العيسى” خلال ظهوره في برنامج “بالتي هي أحسن”: “الطعام الضار بالصــــحة محرم، والجهات الرقابية لا تسمح به، المباح هي الطيبات وما سوى ذلك محرم، ومن ضمن المحرمات الخبائث”.

وأكمل: “إذا كان في تركيبة بعض الأطعمة أشياء محرمة، ولكنها يزول هنا يسمى الاستحالة والعين النسجة إذا استحالت بعين أخرى أصبحت طاهرة مثل الخمر إذا أصبح خل، يقـول ابن القيم الاستحالة بعين القياس”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس 2023 - 4:34 مساءً
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