ما حكم تناول مأكولات ومشروبات غير محرَّمة لكنها ضارة بالصحة؟.. رئيس هيئة علماء المسلمين يُجيب

بين الدكتور محمد العيسى، رئيس هيئة علماء المسلمين، حكم تناول مأكولات ومشروبات غير محرَّمة لكنها ضارة بالصحة.

وقال “العيسى” خلال ظهوره في برنامج “بالتي هي أحسن”: “الطعام الضار بالصــــحة محرم، والجهات الرقابية لا تسمح به، المباح هي الطيبات وما سوى ذلك محرم، ومن ضمن المحرمات الخبائث”.

وأكمل: “إذا كان في تركيبة بعض الأطعمة أشياء محرمة، ولكنها يزول هنا يسمى الاستحالة والعين النسجة إذا استحالت بعين أخرى أصبحت طاهرة مثل الخمر إذا أصبح خل، يقـول ابن القيم الاستحالة بعين القياس”.

حكم تناول مأكولات ومشروبات غير محرَّمة لكنها ضارة بالصحة

الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

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