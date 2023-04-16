ما حكم زيارة المسلمين لغير المسلمين في أماكن عبادتهم؟.. العيسى يُجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد العيسي، رئيس هيئة علماء المسلمين، عن حكم زيارة المسلمين لغير المسلمين في أماكن عبادتهم، وهل الأفضل رد زيارتهم أم المبادرة بها؟.

وقال “العيسى”، خلال ظهوره على قناة mbc في برنامج “بالتي هي أحسن”: “لا بأس بذلك إذا كان المقصود تأليف قلوبهم، وإشعارهم أن الإسلام إذا اختلف معهم في العقيدة إلا أنه ليس ضد وجودهم أو احترامهم، بل يحترم حقهم في الوجود بكرامة”.

وأضاف: “الإسلام يدعو للتعايش معهم، والعمل معًا في دائرة المشتركات بين الجميع، ومبادرة المسلم بزيارتهم خير من رد الزيارة”.

واختتم: “ويحصل في مثل هذه الزيارات حوارات مهمة جدا، وكثير منها يرتكز على إيضاح حقيقة الإسلام، في مواجهة المعلومات الخاطئة التي أعطت تصورا سلبيا عن الإسلام والمسلمين”.

حكم زيارة المسلمين لغير المسلمين في أماكن عبادتهم وما الأفضل.. رد زيارتهم أم المبادرة بها؟ التفاصيل في إجابة رئيس هيئة علماء المسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg#بالتي_هي_أحسن يعرض على #Shahid

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