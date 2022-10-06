ما حكم كتمان الشهادة؟.. الشيخ عبد الله المطلق يٌجيب (فيديو)

تحدث الشيخ عبدالله المطلق، حكم كتمان الشهادة إذا كان في ذلك ضياع لحقوق الآخرين، حيث أكد أنه لا يجوز أن يكتم أن شخص شهادته اأن هذا الأمر نفر منها الله عز وجل، موضحًا، أننا يجب أن نقول شهادة الحق دائمًا.

ورد الشيخ عبد الله المطلق في تصريحات متلفزة عبر قناة السعودية، عن سؤال “ما هو حكم كتمان الشهادة إذا كان في ذلك ضياع لحقوق الآخرين وعدم بيان الحقيقة؟: ” كتمان الشهادة التي تضـــيع بها حقوق الآخرين حرام وفسق”.

وأكمل: “الله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أن في الجسد مُضغة إذا صُلــحت صـــلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله”.

وأضاف: “من يشهد زورًا يُضيع حقوق الناس فنقول كتمان الشهادة ما يجوز، وشهادة الزور ما يجوز، من يشهد زورًا يُضيع حقوق الناس لذلك يجب على المؤمن أن يشهد بالحق دائمًا”.