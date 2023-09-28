ما سبب تسمية المجرة بهذا الاسم؟.. “خالد الزعاق” يوضح

كشف الدكتور “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، عن سبب تسمية مجرة درب التبانة بهذا الاسم.

وقال الزعاق إن الكون يمتلك ملايين المجرات والمجرات تتكون من ملايين النجوم ، كما أنها تحتوي على توابع ، ونحن نتبع نجم الشمس ، وما نشهده من نجوم وكواكب هو تابع لمجرة التبانة .

وأوضح خلال تقديمه فقرة “تقويم”، أن المجرة عبارة عن شريط شبه مستقيم من البياض الممتد على صفحة السماء من الشمالي إلى الجنوبي ، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة في الصحراء عند صفاء الأحوال خاصة في الليالي الخالية من ضوء القمر.

وأكد على أن أول من سماها بالمجرة ، هم العرب، فهي تأنيث مجر والمجر هو آثار سحب الشئ، والعامة يقولون هذا آثار سحب كبش إسماعيل.