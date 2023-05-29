ما سبب تسمية كوكب “عطارد” بهذا الاسم؟.. خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال “خالد الزعاق” إن كوكب “عطارد” هو أصغر كواكب المجموعة الشمسية، وأقربها إلى الشمس، موضحا أن العرب هم أول من سموه بهذا الاسم، كما أن “عطارد” مأخوذة من المصدر ” طارد”، وهو المتسارع في حركته.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “تقويم” الذي يتم عرضه على قناة “العربية” أن تسمية العرب للكواكب مبنية على ماتتسم أو تتصف بها، فأطلقوا على كوكب “الزهرة”، هذا الاسم لأنها تزهو بجمالها، أما الرومان فقد أطلقوا على كوكب “عطارد” اسم آلهة السماء.

وأوضح أنه عند الصباح يستطيع الإنسان أن يرى ضوء خافت من الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن هذا انعكاس كوكب “عطارد” على الأرض، لأنه أقرب الكواكب إلى المجموعة الشمسية.