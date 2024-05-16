ما سبب تغير الفصول وعدد ساعات النهار والليل؟.. “خالد الزعاق” يوضح

كشف خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور “خالد الزعاق”، عن سبب تغير الفصول وعدد ساعات النهار والليل.

وقال الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية: “الشمس ترسل لنا الضوء والدفء والحرارة، فالصيف تكون الأجواء حارة بسبب طول النهار، أما في الشتاء برد لأن عدد ساعات النهار قصيرة”.

وأضاف أنه عند تساوي عدد ساعات الليل مع النهار تعادل الأجواء، مشيراً إلى أن القطبين الشمالي والجنوبي متجمدين لأن الشمس تغيب عنهم لمدة ستة شهور.