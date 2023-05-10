ما طبعية العلاقة بين الإنسان والمناخ؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال خالد الزعاق إن العلاقة بين الإنسان والمناخ علاقة تعايش، فالبشر لا يأكلون ولا يشربون ولا يرتدون الملابس ولا يسكنون المنازل إلا على مجرياته.

وأضاف في مقطع مصور أن الإنسان في الصباح ينتشي، وفي الظهر ينكمش، مشيرا إلى أن الكون بأكمله خلق بتناغم، وبنسب موزونه ” إنا كل شيئ خلقناه بقدر”، موضحا أن الإنسان منذ القدم حافظ على عناصر قواعده من الإخلال، لأنه هو مصدر حياته، فحافظ على الماء والنبات والحياة الفطرية، باعتبارها مصدر استمراره على الأرض.

وأوضح أن الإنسان منذ الأزل حافظ على هذه المصادر الثلاثة، وجعل لها حرمة فلا تنتهك، كما أنه بنى السدود وجعل الحمى للمحافظة على المياه، باعتبار السد هو الحاجز لمياه الشعاب والأنهار والأودية، التي هي مصدر حياة الإنسان.