ما علاقة التغيرات المناخية بجريان المياه في وادي الرمة؟ (فيديو)

يعد وادي الرمة من أكبر وأطول أودية الجزيرة العربية، ويتأثر بتغير المناخ العالمي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ومتواصلة في وقت قصير خلال موسم واحد، وشهد الوادي ظواهر جديدة لم تكن مألوفة كان أبرزها الجريان المتتالي للمياه.

وبين فيديوجراف نشرته قناة العربية، أن الجريان المتتالي للمياه لا يحدث عادة إلا على فترات متباعدة، وقد ربط بعض العلماء التغيرات في هذا الوادي بنظام الدورات المناخية الكبرى ومدتها 75 سنة، والبعض الآخر أرجع التغيرات بسبب خلل المنظومة المناخية والتوازن البيئي، والحياة الفطرية بسبب البشر.

ويعتبر وادي الرمة من أهم الظواهر الجيومورفولوجية التي تهتم بدراسة التضاريس وطريقة تكونها، وجاء جريانه تزامنا مع هطول أمطار غزيرة في قطاع منابع وادي الرمة بداية من عقلة الصقور، ووادي ساحوق والدوامي، استقبلت هذه الأماكن العالية كميات غزير من المياه، تجاوز 28 مل ما أدى إلى جريان الماء بشكل غير مسبوق في واحد من أجمل الوديان الخلابة في المملكة العربية السعودية.