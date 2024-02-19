ما كمية الحلوى التي يمكن للأطفال تناولها في اليوم؟

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كشفت الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال كمية الحلوى التي يمكن للأطفال من مختلف الأعمار تناولها في اليوم دون الإضرار بصحتهم.

وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أنه من الصعب منع الأطفال من تناول الحلويات وخاصة في الأعياد. ولكن هناك قاعدة لاستهلاك السكر يوميا، بغض النظر عن الأطعمة التي تحتوي عليه. كما إن تحديد كمية الحلوى يعتمد على صحة الطفل وتغذيته ونشاطه البدني وتوصيات الطبيب.

ووفقا لها، ينصح الأطفال في عمر 2-3 أعوام في المتوسط بتناول ما لا يزيد عن 13 غراما من السكر في اليوم، والأطفال الذين أعمارهم 4-8 سنوات، ما لا يزيد عن 14 غم. ويمكن للأطفال الذين أعمارهم 9 -13 سنة أن يستهلكوا بالفعل 20- 25 غم من السكر في اليوم، أو حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة، وفي عمر 14-18 عاما، يمكن زيادة الحد الأقصى لكمية السكر إلى 25- 30 غراما، أي حوالي 6 – 7 ملاعق صغيرة.

وتشير موضحة إلى أن قطعة الحلوى الواحدة تحتوي على 4-6 غم من السكر. أي يسمح للأطفال الذين أعمارهم دون الثامنة تناول قطعة واحدة في اليوم، ويمكن فيما بعد زيادة الكمية إلى 2-3 قطع في اليوم. ولكن يجب أن نعلم أن كمية السكر في الحلوى تختلف من نوع إلى آخر. لذلك يجب الاطلاع على مواصفات الحلويات قبل تقديمها للأطفال.