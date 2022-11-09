“ما لك عذر ما تكشت”.. الزعاق: نهاية الأسبوع قمر وسحب عابرة

ولفت إلى أن العرب القدماء كانوا يعرفون الأجواء الجميلة بمقارنة القمر أجمل نجوم السماء المسمى الثريا، فإذا وقعت بجانب القمر يوم الحادي عشر من الشهر الهجري ودّعوا الحر وجميع مواسمه، وإذا وقع القمر بجانب الثريا في اليوم الأول من الشهر الهجري قالوا “جاكم الحر مع سمومه”.