“ما لك عذر ما تكشت”.. الزعاق: نهاية الأسبوع قمر وسحب عابرة

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قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أجواء نهاية الأسبوع ستكون قمراً وإجازة وغالباً سحباً عابرة أو ماطرة.
وأضاف عبر فيديو نشره على حسابه في تويتر: “ما لك عذر علشان ما تكشت.. استانسوا وروقوا وخلك شمالي”.
وتابع: إن العرب قديماً كانوا يبدأون التنقل للبحث عن مواطن الكلأ مع دخول موسم الوسم كحال أيامنا الحالية، فيما نبدأ نحن في اختيار الأماكن ونصب الخيام لنستمتع بالأجواء الجميلة التي تدوم معنا لمدة 4 أشهر.
وأردف الزعاق؛ أنه مع دخول موسم الصيف يعودون إلى قرارهم حول موارد المياه، فيما نعود نحن إلى منازلنا.
ولفت إلى أن العرب القدماء كانوا يعرفون الأجواء الجميلة بمقارنة القمر أجمل نجوم السماء المسمى الثريا، فإذا وقعت بجانب القمر يوم الحادي عشر من الشهر الهجري ودّعوا الحر وجميع مواسمه، وإذا وقع القمر بجانب الثريا في اليوم الأول من الشهر الهجري قالوا “جاكم الحر مع سمومه”.