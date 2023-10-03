ما مدة موسم الأمطار على الدول العربية؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أكد “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، أن موسم الأمطار على بلدان الخليج طويل لكنه شحيح في هطول المطر، ويبدأ مع دخول موسم سهيل في آخر شهر أغسطس وينتهي بدخول موسم تويبع في نهاية شهر مايو.

وبين خلال تقديمه فقرة “تقويم” عبر قناة “العربية”، أن المطر يهطل خلال مواسم «سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط»، من آخر شهر أغسطس إلى آخر فبراير وهي أمطار تنبت الربيع الشتوي.

وأوضح أنه حال هطول الأمطار خلال موسم العقارب والأدرعة والحميمين من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو فتلك أمطار منبتة للربيع الصيفي.