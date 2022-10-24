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ما مدى قوة وسرعة انتشار متحور XBB الجديد؟.. استشاري يرد

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 6:50 مساءً
متحور XBB الجديد
متحور XBB الجديد

المناطق ـ متابعات

قال الدكتور طارق الأزرقي “استشاري الأمراض المعدية والوبائية”، إن متحور XBB الجديد غير معروف مدى ضراوته أو انتشاره.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن  اللقاحات بشكل عام تخفف من قوة الإصابة.

وبين أن تحور الفيروس ليس غريبا، فخلال الفترة الماضية كان هناك تحورات مختلفة لكورونا، ومنها أوميكرون الذي ظهر منه متحورات عدة.

ولفت إلى أن الموضوع لا يدعو للقلق إذ إن المتحورات السابقة، كلها خفيفة، وإصاباتها ليست بالغة الخطورة، لكن يبقى على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 أكتوبر 2022 - 6:50 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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