ما مدى قوة وسرعة انتشار متحور XBB الجديد؟.. استشاري يرد

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قال الدكتور طارق الأزرقي “استشاري الأمراض المعدية والوبائية”، إن متحور XBB الجديد غير معروف مدى ضراوته أو انتشاره.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن اللقاحات بشكل عام تخفف من قوة الإصابة.

وبين أن تحور الفيروس ليس غريبا، فخلال الفترة الماضية كان هناك تحورات مختلفة لكورونا، ومنها أوميكرون الذي ظهر منه متحورات عدة.

ولفت إلى أن الموضوع لا يدعو للقلق إذ إن المتحورات السابقة، كلها خفيفة، وإصاباتها ليست بالغة الخطورة، لكن يبقى على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.