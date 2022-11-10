ما هو أفضل علاج للإكزيما؟.. طبيب جلدية (فيديو)

قال الدكتور بدر العمير، طبيب الأمراض الجلدية، أن أهم علاج للإكزيـــما هو تجنب مُثــيراتها، خاصة وأنها ليس لديها علاج طبي واضح، لذلك تجنب الأمور التي تساعد على تهيجها هو أفضل علاج.

وأكد بدر العمير، طبيب الأمراض الجلدية خلال ظهوره على قناة السعودية، أنه مرضى الأكزيما عليهم تجنب المهيجات، وأهمها الجفاف والشيء الثاني العطور والمنتجات العطرية والمنظفات التي تؤثر على البشرة.

وأشار، أن المياة سلاح ذو حدين قد تهديء الأكزيما، وقد تهيجها وتسبب أكزيما بسبب الجلوس في المياة فترة طويلة، لذلك ننصح بعدم الجلوس في الماء فترة طويلة.

وأضاف، أن الملابس الصوفية والجو والمناخ والضغط الجسدي والنفسي من مٌثيرات الأكزيما ايضًا.