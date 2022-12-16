ما هو الاكل الممنوع لمرضى الضغط.. وأهم الأطعمة البديلة؟

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اعرفوا ما هو الاكل الممنوع لمرضى الضغط والبديل له من الأكلات المفيدة والصحية، التي يمكنها أن تساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم.

يجب أن تعرف ما هو الاكل الممنوع لمرضى الضغط إذا تأكدت أنه حالة صحية ملازمة لك، فتبدأ في اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر غذائية تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وتعمل كمانع طبيعي لقنوات الكالسيوم، وكذلك تساعد على إدرار البول، وتقي الجسم من زيادة الوزن.

ويبدو ارتفاع ضغط الدم حالة صحية يمكنها أن تحدث نتيجة عوامل وراثية أو بسبب عادات غير صحية، ومن الممكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بمرض آخر مثل داء السكري أو أمراض الكلى، أو تنبه لاحتمالية التعرض للسكتات الدماغية وأمراض القلب.

المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم هو 120/80، ومع زيادته لأكثر من 130/90 يصبح علامة على ارتفاع ضغط الدم واستمرار الارتفاع لفترة طويلة، يعني ضرورة المتابعة مع طبيب متخصص، واتباع علاج دوائي.

ما هو الاكل الممنوع لمرضى الضغط

من مسببات الإصابة بضغط الدم المرتفع، هو الاعتماد على أنظمة غذائية غير صحية، وتناول الدهون بكميات عالية وغير متوازنة، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على الملح بصورة أكبر من المعتاد، وزلذلك على مرضى الضغط المرتفع أن يتعرفوا على أنواع الأطعمة والمأكولات التي يجب تجنبها، للحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

الأكل الممنوع لأصحاب الضغط المرتفع

من هذه الأطعمة:

1. الأكل المملح

الطعام الذي يحتوي على نسب عالية من الصوديوم، مثل: المخبوزات، والبيتزا، واللحوم المصنعة، والمخللات يمكنه أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم بصورة كبيرة، ويجب التوقف عنه أو تقليل كمياته في النظام الغذائي.

2. السكريات

على عكس الشائع، لا تعمل السكريات على خفض ضغط الدم المرتفع، فموقع MedicalNewsToday يشير إلى دراسة حديثة عام 2014 أثبتت أن الأطعمة السكرية تزيد من المعدل الطبيعي للضغط اكثر من الأطعمة المملحة، وخاصة التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز، مثل: المقرمشات، الحلويات الجاهزة، زبدة الفول السوداني.

3. اللحوم الحمراء

يجب التقليل من كميات اللحوم الحمراء بأنواعها، كونها تساهم في ارتفاع ضغط الدم، ولذلك من الأفضل الحد من تناولها، أو التقاط قطعة منها على فترات متباعدة.

4. الدهون المشبعة

تساهم الدهون المشبعة في ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، والتي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات الأخرى المتعلقة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، والتي تكون في منتجات الألبان كاملة الدسم، والزبد وجلد الدجاج واللحوم المصنعة والشيكولاتة والحلويات وزيت النخيل.

5. التوابل

غالبة ما تحتوي التوابل على كميات عالية من السكر أو الصوديوم، ولذلك من الأفضل الحد منها قدر الإمكان، وخاصة التي يتم تصنيع صوصات الطعام منها، مثل: الكاتشب، والمستردة، والصويا صوص.

عن ماذا يمتنع مريض الضغط؟

إلى جانب الأطعمة التي ذكرناها، يجب على مريض الضغط المرتفع أن يمتنع عن عادات غذائية غير سليمة، وكذلك التخلص من نمط الحياة غير الصحي، فعليه التوقف عن:

التدخين.

شرب الكحوليات.

الإفراط في كميات الطعام التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

عدم الحركة أو ممارسة أي نشاط بدني.

تناول كميات عالية من الكافيين.

الأكلات المفيدة لمرضى الضغط المرتفع

يمكن أن يستبدل مرضى الضغط الأكلات غير الصحية والتي تسبب لهم أضرار سلبية بأطعمة أخرى صحية ومتوازنة وضمها لنظام غذائي لسيم، ومن هذه الأطعمة:

الفواكه والخضروات بأنواعها المختلفة، مثل: الأفوكادو، والتوت، والبرتقال، والخضروات الورقية، والطماطم.

زيت الزيتون والدهون غير المشبعة.

المكسرات والفواكه المجففة.

الأسماك والسالمون.

الدواجن.

البقوليات، مثل: الفول، والعدس.

البذور والحبوب الكاملة، مثل بذور الشيا والشوفان.

منتجات الألبان خالية الدسم، مثل: الزبادي اليوناني.

الأعشاب الصحية، مثل: الريحان والكرفس والبقدونس، والقرفة، والحبهان، والزجبيل.

لا يعني وجود قائمة طعام يجب على مرضى الضغط تجنبها، أنه محروم من تناول ما يحب، ولكن الهدف هو اتباع نظام غذائي متوازن يراعي معدل الضغط الطبيعي ويساعد على تقليل نسبه المرتفع