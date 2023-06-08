ما هو التلوث الغذائي الخلطي؟ وما طرق تجنبه؟

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، ما هو التلوث الغذائي الخلطي وكيفية حدوثه وطرق تجبنه، مبينة أن المقصود به هو انتقال الملوثات (البكتيريا – فيروسات) من أغذية وأدوات وأسطح ملوثة إلى أغذية غير ملوثة.

وبينت المدينة أن هذا التلوث يحدث عند ملامسة أغذية نيئة لأغذية جاهزة للأكل مثل ملامسة الدواجن النيئة مع الخضراوات النيئة، أو ملامسة أغذية نيئة لأغذية نيئة أخرى مثل السمك واللحوم.

وأضافت أن من مسببات حدوث التلوث الخلطي كذلك تسرب سائل من غذاء نيئ إلى آخر جاهز للأكل، واستخدام ألواح تقطيع الأغذية النيئة لتقطيع أطعمة جاهزة للأكل، وعدم غسل الأيدي عند الانتقال من تحضير طعام إلى آخر.

وأشارت إلى أنه يمكن تجنب حدوث التلوث الخلطي للأغذية عبر فصل جميع مراحل الإعداد والحفظ للأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل، واستخدام ألواح تقطيع مختلفة للأطعمة الجاهزة والنيئة، وعدم إذابة اللحوم والدواجن المجمدة في أماكن إعداد الأغذية الجاهزة للأكل.