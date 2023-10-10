ما هو “الخفاش الطائر” سلاح الفصائل الفلسطينية في الهجوم على إسرائيل؟.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن هوية الخفاش الطائر الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية في الهجوم على إسرائيل.

وذكرت أنه بعد الهجوم المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، تم طرح العديد من الاستفسارات حول تطور سلاح وخطط الفصائل الفلسطينية على الرغم من محدودية القدرات التي تمتلكها.

وبينت أن “الخفاش الطائر” عبارة عن باراشوت مزود بأجنحة نايلون قابلة للنفخ لتوفير المرونة بالتوجيه والسرعة.

وأفادت بأن الخفاش الطائر مزود بمحرك ومروحة خلفية لمنحها قوة دفع أثناء الطيران، حيث تبلغ سرعتها نحو 56 كم في الساعة الواحدة، ويمكنها الطيران على ارتفاع 450 مترا.

وأوضحت أنه يمكن التحكم بالآلية بواسطة الراكب المظلي، حيث إنها آلية رياضية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 جيوش عربية.