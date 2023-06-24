ما هو الفرق بين حج التمتع والقران والإفراد؟.. الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح (فيديو)

أوضح الشيخ “عبدالسلام السليمان” الفرق بين حج الإفراد والتمتع والقران.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، إن الشخص إذا أحرم بنية الإفراد، فلا يجوز له أن يغير نيته إلى التمتع.

وأضاف أنه يجوز للشخص أن يخلع ملابس الإحرام ويغسلها بالماء فقط، دون المطهرات الأخرى، لئلا يلمسها شيئا من الطيب، فتبطل مناسك حجه.

وأكد أن المتمع الذي أتى إلى المسجد الحرام بنية العمرة، يجب عليه بعد آدائها أن يتحلل ثم يحرم للحج، ويجوز له في هذه الحالة في الوقت الذي ما بين تحلله إلى إحرامه للحج أن يفعل كل المباحات التي لا تفعل في وقت الإحرام.

وأشار إلى أن الشخص المقارن فإنه يبقى على إحرامه إلى حين الانتهاء من شعائر الحج، ولا يأتي شيئا من المباحات.