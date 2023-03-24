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ما هو المقام الذي كان يقرأ به النبيﷺ؟.. مشاري العفاسي يوضح (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس 2023 - 4:26 مساءً
  • كشف الشيخ مشاري رشد العفاسي، المقام الذي كان يقرأ به النبي “صلى الله عليه وسلم”.

وقال العفاسي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الليوان ، الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية: “هذا أمر صعب التكهن به، لكن النبي وضع ميزان جميل عندما سئل من أحسن الناس قراءة يا رسول الله، قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله”.

وأضاف: “الميزان الذي تسير عليه هو ميزان صحة القراءات صحة التجويد والأداء والخشوع وإبراز المعاني، والإحساس بها والموهبة وكيف تطورها وهم الثلاثة أركان إذا طغى ركن على آخر اختلت القراءة”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس 2023 - 4:26 مساءً
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