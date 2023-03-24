ما هو المقام الذي كان يقرأ به النبيﷺ؟.. مشاري العفاسي يوضح (فيديو)

- كشف الشيخ مشاري رشد العفاسي، المقام الذي كان يقرأ به النبي “صلى الله عليه وسلم”.
وقال العفاسي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الليوان ، الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية: “هذا أمر صعب التكهن به، لكن النبي وضع ميزان جميل عندما سئل من أحسن الناس قراءة يا رسول الله، قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله”.
وأضاف: “الميزان الذي تسير عليه هو ميزان صحة القراءات صحة التجويد والأداء والخشوع وإبراز المعاني، والإحساس بها والموهبة وكيف تطورها وهم الثلاثة أركان إذا طغى ركن على آخر اختلت القراءة”.
#المديفر يسأل الشيخ مشاري العفاسي: ما هو المقام الذي كان يقرأ به النبي (صلى الله عليه وسلم)؟#مشاري_العفاسي_في_ليوان_المديفر@Alafasy @almodifer pic.twitter.com/34tZHcgSkm
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 23, 2023