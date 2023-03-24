ما هو المقام الذي كان يقرأ به النبيﷺ؟.. مشاري العفاسي يوضح (فيديو)

كشف الشيخ مشاري رشد العفاسي، المقام الذي كان يقرأ به النبي “صلى الله عليه وسلم”.

وقال العفاسي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الليوان ، الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية: “هذا أمر صعب التكهن به، لكن النبي وضع ميزان جميل عندما سئل من أحسن الناس قراءة يا رسول الله، قال من إذا سمعته حسبته يخشى الله”.

وأضاف: “الميزان الذي تسير عليه هو ميزان صحة القراءات صحة التجويد والأداء والخشوع وإبراز المعاني، والإحساس بها والموهبة وكيف تطورها وهم الثلاثة أركان إذا طغى ركن على آخر اختلت القراءة”.

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