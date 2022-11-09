ما هو حكم إخفاء بعض الأمور عند التقدم للزواج؟

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم تأجيل مصاب بفيروس الكبد للزواج واخفائه بعض الأمور عند التقدم للزواج.

وقال “السبر” في حديثه: “إذا كان الإنسان مريض وقرر الأطباء أن مرضه معدي ويضر المرأة فلا يجوز له أن يتجوز ويؤذي غيره، وحتى إن جاءت من تقبل بذلك فيجب أن يصبر فلا ضرر ولا ضرار”.

وتابع: “وفي حال تقدم لخطبة أحدهم فيجب أن يخبرهم جميع ما عنده من المرض ولا يضر المرأة ولا يدخل عليها بجهالة وخفاء”، بحسب قناة “الرسالة”.