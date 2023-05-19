ما هي أجواء شهر ذي القعدة لهذا العام؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال خالد الزعاق خلال حديثه في برنامج “تقويم” إن أول الأشهر الحرم شهر ذي القعدة، وهم أربعة،منهم ثلاثة متتالية أولها ذي القعدة ثم ذي الحجة بالإضافة إلى محرم، وشهر آخر منفرد عنهم.

وأضاف أن هذه الشهور يحرم فيها القتال أيا كان، كما أن شهر ذا القعدة هو الشهر الحادي عشر من شهور السنة، موضحا أنه سمي بهذا الاسم لقعود الناس فيه عن القتال حتى يأمن الحجيج للوصول إلى الأماكن المقدسة، لآداء مناسك الحج بكل أمن وأمان من السرقة وقطاع الطرق.

وأوضح أن شهر ذي القعدة في هذه السنة في أوله ينتصف موسم الحر الفعلى النهاري، وفي نهايته يبدأ نزول الأمطار الخريفية على اليمن وسلطنة عمان وجنوب السعودية، وفي منتصفه ينتهي موسم الأمطار الطبيعية على أغلب المناطق.