ما هي أنواع الجمال الحقيقي؟.. استشاري أسري يجيب

قال الدكتور أحمد المسند ، مستشار أسري وتربوي، إن الجمال يختلف من دولة إلى أخرى، حسب كل دولة والمعايير والعادات والتقاليد.

الجمال عند الفلاسفة

وأضاف أحمد المسند، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أنه منذ قديم الزمن كان هناك معايير للجمال وفقا للفلاسفة مثل أفلاطزن، وسقراط، وحيث كل كانت مصحوبة لمجموعة من المعايير.

أنواع الجمال الحقيقي

وتابعت: أن هناك 3 أنواع للجمال، الأول الجمال الوهبي، الجمال المكتسب، جمال الأفعال، هذه أنواع الجمال، كما أن هناك مشكلة أن البعض اعتقد أن الجمال البعض حصره على جمال الشكل فقط.

وأوضح أحمد المسند، أن هناك العديد من الأشخاص يرجون للاستخدام المساحيق وأدوات التجميل من أجل الحصول على شكل معين.

واكد أن هناك البعض من الفتيات والشباب يقومون بإجراء العديد من العلميات المختلفة من أجل التغير في شكل الملامح الخارجية للجسم.

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