ما هي أول ساعة كونية عرفها الإنسان؟ خالد الزعاق يوضح (فيديو)

قال خالد الزعاق إن الشمس هي أول ساعة كونية عرفها الإنسان لحساب ساعات النهار، والنجوم لحساب وقت الليل، مضيفا أنه إذا أشرقت الشمس ينتشر ضوئها، وينعدم الليل، بينما إذا غربت تبدأ النجوم تتلألأ بالإضاءة.

وأضاف أن الشمس وحدة تفرش ضوئها في الكون، وينعدم السواد، والنجوم آلاف ومع ذلك يبقى سواد الليل هو المسيطر.

وأوضح أن الشمس هي أساس الخليقة، فمع شروقها تنتعش الحياة، ومع غروبها تسكن، بل إنها حجر الزاوية في فسيولوجية الدنيا برمتها، ولأهميتها ذكرها المولى سبحانه وتعالى في 33 موضع في القرآن الكريم، ولها مكانة عليا عند العرب.