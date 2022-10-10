ما هي الأطعمة التي يجب عدم الإكثار منها في سن الخمسين؟

كشفت دينا سلامة، أخصائية التغذية العلاجية، أبرز الأطعمة التي يجب على الأشخاص في سن الخمسين التي يجب تناولها تجنبا لحدوث أي أمراض تؤثر على الصحة.

وأضافت دينا سلامة خلال لقائها ببرنامج “صباح السعودية” المذاع عبر قناة السعودية، أن من أبزر الأطعمة التي يجب على الأشخاص فوق سن الخمسين عدم تناولها هي الاطعمة الغنية من بالدهون التي عادة ما تسبب عدة مشاكل مختلفة على الصحة.

وتابعت: أنه يجب الأكثار من تناول الفواكه بجميع أنواعها دون وقت محدد، بالإضافة إلى تناول الخضروات السلطات التي تكون سهلة الهضم ولا تحتوى على سعرات حرارية عالية.