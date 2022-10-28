ما هي العقوبات التي تنتظر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بعد إعفائه وإحالته للتحقيق؟

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كشف وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمتحدث الرسمي أحمد الحسين، العقوبات التي تنتظر رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بعد إعفائه وإحالته للتحقيق.

وقال وكيل هيئة الرقابة، في تصريحات متلفزة، عبر قناة العربية: “بالنسبة للعقوبات المقرر أن تُفرض على رئيس جامعة الملك عبد العزيز، يقررها القضاء المختص، والتشـديد كذلك”.

وشرح، أن التشديد يعني الظروف المشددة للعقوبة، والظرف المشدد قد يرتبط بالجاني الذي يشغل مكانة ممتازة، والنظام الذي يطبق عليه هنا هو النظام المنصوص عليه في محاكمة الوزراء وهي تصل للسجن 10 سنوات”.

وأكمل: “الظرف المشدد قد يرتبط أيضًا بالجريمة ذاتها مثل جريمة غسيل الأموال والتي تصل فيها العقوبة لـ 15 سنة سجن”.