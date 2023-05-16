ما هي المسافة التي ترخص جمع الصلاة وقصرها للمسافر؟ الشيخ عبدالله المطلق يجيب (فيديو)

رد الشيخ عبدالله المطلق خلال حديثه في برنامج فتاوى الذي يتم عرضه على قناة السعودية على سائل يقول إنه قادم من مدينة جدة إلى الرياض فهل يعتبر مسافر ويقصر ويجمع في الصلاة؟

وقال الشيخ المطلق إن الله سبحانه وتعالى شرع القصر والجمع في الصلاة تخفيفا على عباده، ولئلا يستثقل الإنسان العبادة والطاعة فيهمل الصلاة التي هي أول ركن في الإسلام بعد الشهادتين.

وأضاف أنه يجوز للسائل أن يقصر في الصلاة وهو في مدينة الرياض مادام فيها، سواء كان ذهابا أو إيابا، ومثل ذلك مطار الدمام ومطار الطائف، على عكس الحال في مطار مدينة جدة، فلا يجوز القصر لأنه في وسط المدينة.