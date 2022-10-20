ما هي خطوات مبايعة المركبات إلكترونيًا؟.. منصة أبشر تُجيب

قدمت منصة أبشر للخدمات، خطوات مبايعة المركبات إلكترونيًا، حيث وضحت النقاط الأساسية التي يجب أن يسير عليها كلًا من البائع والمشتري.

ونشرت نصة أبشر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تعرف على خطوات مبايعة المركبات إلكترونيًا”.

وأضافت: “بالنسبة للبائع، الدخول على خدمة مبايعات المركبات، واختيار المركبة المراد بيعها، وتعبئة البيانات المطلوبة، ورفع الطلب، والضغظ على اتمام المبايعة وذلك بعد تحويل المشتري لثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة”.

وأكملت: “وأما بالنسبة للمشتري، الدخول على خدمة مابيعات المركبات، وقبول الطلب، وتعبئة البيانات المطلوبة، تحويل ثمن المركبة لحساب ضامن الخاص بعملية المبايعة، وجود تأمين على المركبة باسم المشتري، سداد رسوم نقل الملكية”.