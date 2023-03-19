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ما هي عقوبة تنمر الجماهير على اللاعبين؟

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس 2023 - 10:17 مساءً
  • أكد المحامي صالح العمري، أن هتافات الجماهير على اللاعبين جريمة يحال صاحبها إلى المحكمة الجزائية.

وقال العمري في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “بخصوص التنمر ضد لاعب في نادي معين، لابد أن نحدد إذا كان هذا التنمر صادر من شخص معين وتم توثيق هذا التنمر بعد ما تم رصده من الكاميرات وأخذ أقواله”ز

وأضاف: ” في هذه الحالة يُحال المتنمر إلى المحمكة الجزائية، ويطبق عليه مثل نظام الاإجراءات الجزائية “.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس 2023 - 10:17 مساءً
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wafaa elshahat

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