ما هي عقوبة تنمر الجماهير على اللاعبين؟

أكد المحامي صالح العمري، أن هتافات الجماهير على اللاعبين جريمة يحال صاحبها إلى المحكمة الجزائية.

وقال العمري في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “بخصوص التنمر ضد لاعب في نادي معين، لابد أن نحدد إذا كان هذا التنمر صادر من شخص معين وتم توثيق هذا التنمر بعد ما تم رصده من الكاميرات وأخذ أقواله”ز

وأضاف: ” في هذه الحالة يُحال المتنمر إلى المحمكة الجزائية، ويطبق عليه مثل نظام الاإجراءات الجزائية “.

فيديو | المحامي صالح العمري: هتافات الجماهير على اللاعبين جريمة يحال صاحبها إلى المحكمة الجزائية#سؤال_واحد#الإخبارية2 pic.twitter.com/SJo3Tdopni — الإخبارية 2 (@ekhbariya2) March 19, 2023

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