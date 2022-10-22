ما هي وثيقة تأمين العمرة للقادمين من الخارج؟.. وزراة الحج تُوضح

أوضحت وزارة الحج والعمرة، معنة وثيقة العمرة للقادمين إلى مكة من الخارج، حيث ذكرت أبرز الرسوم الخاصة بتأشيرة الدخول لأداء مناسك العمرة، مـشيرًة إلى المنفعة التي تقدمها إلى المعتمر.

ونشر الحساب الرسمي لـ “وزارة الحج والعمرة”، عمر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تساؤل: “ما هي وثيقة تأمين العمرة للقادمين إلى مكة من معتمري الخارج؟.. مكة والمدينة في انتظاركم بشوق”.

وذكرت أن وثيقة تأمين العمرة، هي عبارة وثيقة إلزامية على المعتمرين من الخارج وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة حيث تقدم لحاملها تغطية شاملة.

وجاء التغطية الشاملة مُلخصة في 4 حالات وهم على النحو التالي: “الحالات الصحية الطارئة، وإصابات كوفيد 19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المُغادرة”، فيما كانت منفعتها بـ 100 ريال.

ووضعت الوزارة طرق تواصل من أحل الاستفسار عن برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن، وهي كالآتي:

هاتف محلي: 8004400008

هاتف دولي: 00966138129700

بريد إلكتروني: www.riaya-ksa.com