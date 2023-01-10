مبابي مُدافعًا عن زيدان: لا يمكنك عدم احترام الأسطورة

لم يستغرق المنتخب الفرنسي وقتًا طويلاً حتى يدخل في حالة اضطراب مرة أخرى، بعد ســـاعات فقط من إعلان تجديد ديدييه ديشامب، أدلى نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي بتصريح نفى فيه أي اتصال مع زين الدين زيدان.

ورد كيليان مبابي على هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صرح لو جريت أن زيدان “كان دائمًا تحت الرادار، لا داعي لسرد القصص، كان لديه الكثير من المؤيدين، بعضهم كان ينتظر ديشامب، ولكن من يستطيع أن ينتقد ديشامب بجدية؟ لا أحد يستطيع”.

وأضاف: “يمكنك دائمًا أن تفوتك إحدى الألعاب، لكني كنت معه لمدة 10 سنوات، ولم تكن هناك مشاكل كثيرة، تحدث رحيله دائمًا ما يولد نقرات، وبالتالي فقد وضع حدًا لـ الشائعات حول احتمال وصول مدرب ريال مدريد السابق للمنتخب الوطني “.

لكنه لم ينكر وصول زيدان المحتمل فحسب، بل ذهب إلى حد الادعاء بأنه لم يكن ليتلقى مكالمة من زيدان، وقال: “إذا حاول زيدان الاتصال بي، فلا، ما كنت لألتقط الهاتف، حتى لأقول له أن يـــجد ناديًا آخر؟”.

لم تكن هذه الكلمات جيدة مع مبابي الذي رد برسالة مؤكدة على شبكات التــــــــواصل الاجتماعي: “زيدان هو فرنسا، لا يمكنك عدم احترام الأسطورة”، ويا له من قطار حطم مرة أخرى بين رئيس الاتحاد ونجم كرة القدم الفرنسية.

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