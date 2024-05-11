مبابي “وجد منزلاً” في مدريد… والريال يُعدّ “إعلاناً استثنائياً”

المناطق_متابعات

أفاد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصّص في سوق الانتقالات، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي وجد منزلاً في العاصمة الإسبانية، تمهيداً لانتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

جاء ذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله عن باريس سان جيرمان.

رومانو أشار إلى أن مبابي وجد منزلاً في مدريد، مضيفاً أن ريال مدريد يُعدّ إعلاناً خاصاً استثنائياً بشأنه.

وأضاف أن قائد منتخب فرنسا أراد دوماً اللعب لريال مدريد، ولم يغره الدوري الإنجليزي الممتاز أبداً.

ولفت إلى اتفاق بين مبابي وريال مدريد، يشمل راتباً أقلّ بكثير من ذاك الذي عرضه النادي الإسباني عام 2022، مشيراً إلى أن الإعلان عن الصفقة سيتم بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في 1 يونيو المقبل.