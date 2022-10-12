مبابي يتهم باريس سان جيرمان بالخيانة.. ويُقرر الرحيل لهذا النادي

كشفت التقارير الصحفية، أن فريق باريس سان جيرمان قد وافق على السماح للفرنسي كيليان مبابي بالمغادرة، ولكن ليس لريال مدريد، حيث أن العلاقة بين الطرفين باتت “مقطوعة تمامًا”، واللاعب يقترب من الرحيل.

مبابي يقترب من المغادرة

واقترب الفرنسي، البالغ من العمر 23 عامًا، من مغادرة الباريسيين في الصيف في صفقة انتقال مجانية حتى تغاضى عن ريال مدريد ووقع صفقة ضخمة بقيمة 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في بارك دي برانس.

ووفقًا لـ “ماركا”، بعد خمسة أشهر فقط، “سئم” مبابي من باريس سان جيرمان ويريد الرحيل، إنه “سئم” لدرجة أنه يفكر في رحيله في يناير، وليس هناك عودة إلى الوراء لأن العلاقة بين النادي واللاعب “مقطوعة بالكامل”.

ويعتبر مبابي يشعر “بالخيانة” بعد سلسلة من الوعود “غير المجدية” التي قُدمت له، و يتمتع بروح سلبية لدرجة أنه يقول هو نفسه إنه سيترك باريس سان جيرمان في يناير إذا كان هناك فرصة، لكن على أي حال في نهاية الموسم.

لا يمكنه الذهاب لريال المدريد

وسيسمح باريس سان جيرمان للاعب بالمغادرة، ولكن يجب الوفاء بشرط واحد: لا يمكنه الذهاب إلى ريال مدريد، ولا يزال مبابي يرغب في اللعب مع المرينجي، ومن غير الواضح كيف سيشعر فلورنتينو بيريز حيال الموقف في ظل الفوضى الصيفية.

وسبق لليفربول أن يهتم باللاعب ، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا على استعداد لدفع أجور مبابي الضخمة، ومن المقرر أيضًا أن يغادر المستشار الرياضي لويس كامبوس، بعد الصراع مع ناصر الخليفي وأنتيرو هنريكي.