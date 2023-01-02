مبابي يحتفل بأرقامه الأسطورية في 2022

سيتذكر كيليان مبابي عام 2022 باعتباره العام التقويمي الذي حقق فيه أفضل أرقامه القياسية الفردية. كان المهاجم، هدافًا للعام بأكمله بإجمالي 56 هدفًا في 56 مباراة، وذلك لكل من النادي والمنتخب.

هذه أرقام غير عادية، أراد مبابي التفاخر بها على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة تغريدة دوري أبطال أوروبا حول عودته التهديفية.

وسجل مبابي مجموعه 23 هدفا مع باريس سان جيرمان من 1 يناير 2022 حتى نهاية الموسم الماضي، عندما فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي الجديد والحذاء الذهبي، بعد ذلك، وحتى 31 ديسمبر، سجل 21 هدفًا في دوري الدرجة الأولى ودوري أبطال أوروبا.

سجل أسطوري

علاوة على ذلك، فإن ما حققه مع المنتخب الفرنسي يستحق إشارة خاصة، يواصل معجزة موناكو السابق تحطيم الأرقام القياسية وانتهى عام 2022 بعد أن سجل 12 هدفاً مع المنتخب الفرنســي، ثمانية منها جاءت في مونديال قطر.

كل هذا يجعل إجمالي 56 هدفًا في 56 مباراة، بمتوسط هدف في كل مباراة، وعلى الرغم من أن إيرلينج هالاند يحتل المرتبة الثانية في تصنيف يوفا بناءً على الأهداف المسجلة للنادي والبـلد، إلا أن النرويجي هو الذي يتصدر حاليًا تصنيف الحذاء الذهبي هذا الموسم.

ومن بين المراكز العشرة الأولى روبرت ليفاندوفسكي، اللاعب الجديد لبرشلونة الذي ســجل 13 هدفًا في لاليجا سانتاندير وأنهى 2022 كثالث أفضل هداف برصيد 42 في 51 مباراة مع بايرن ميونيخ وبولندا والكتالوني.

ترتيب الهدافين

1_إيرلينج هالاند: 20 هدفاً في 1131 دقيقة 40 نقطة.

2_أمال بيليجرينو: 25 هدفا في 1882 دقيقة ، 37.5 نقطة.

3_كيليان مبـــابي: 13 هدفا في 1236 دقيقة بفارق 26 نقطة.

4_هــاري كيــــن: 13 هدفًا في 1428 دقيقة ، 26 نقطة.

5_بوبور عبد الخالقوف: 26 هدفا في 2606 دقيقة ، 26 نقطة.

6_رايموندس كرولــيس: 25 هدفًا في 2695 دقيقة ، 25 نقطة.

7_روبرت ليفاندوفسكي: 13 هدفًا في 1067 دقيقة ، 24 نقطة.

8_كريســــتوفر نكونكو: 12 هدفاً في 1283 دقيقة بفارق 24 نقطة.

9_هــوغـــو فيتلـــــسن: 16 هدفًا في 2393 دقيقة ، 24 نقطة.

10_كاسبر تنجستـــــيد: 15 هدفًا في 1434 دقيقة ، 22.5 نقطة.

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