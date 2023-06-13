مبابي يصدم سان جرمان بـ”القرار القنبلة”

وجاء هذا التطور بعد أكثر من عام بقليل من التمديد المفاجئ للمهاجم لعقده مع فريقه سان جرمان الذي يلعب معه منذ عام 2017.

وكان بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي والذي أبدى ريال مدريد على الخصوص اهتمامه بالتعاقد معه، مدد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

وأعلن مبابي عن قراره يوم الإثنين في خطاب أرسله الى النادي حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من المفاوضات، مؤكدا المعلومات الواردة من صحيفة “ليكيب” اليومية.