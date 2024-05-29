مبابي يفتح باب اللعب في الكالتشيو ويكشف عن فريقه المفضل

فتح النجم الفرنسي كيليان مبابي الباب أمام اللعب في الدوري الإيطالي يوماً ما، كما كشف مجدداً عن إعجابه الشديد وحبه لنادي ميلان.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها مبابي أثناء مشاركته في حفل جوائز غلوب سوكر بالنسخة الأوروبية.

وترك مبابي الباب مفتوحاً للعب في إيطاليا خلال حديثه مع شبكة “سكاي”، عندما سُئل عن كرة القدم الإيطالية.

وقال النجم الفرنسي، المنتظر انتقاله لريال مدريد هذا الصيف: “كرة القدم الإيطالية؟ أنت لا تعرف أبداً ما يمكن أن يحدث. لقد قلت دائماً إذا كنت سأذهب يوماً ما إلى إيطاليا، فسوف أذهب إلى ميلان”.

وتابع: “عندما كنت طفلاً، كنت من أشد المعجبين بنادي ميلان وأشاهد دائماً الدوري الإيطالي وجميع مباريات ميلان. عائلتي بأكملها، من مشجعي ميلان الكبار”.