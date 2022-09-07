مبابي يقود سان جرمان لأول انتصار على يوفنتوس

وافتتح مبابي التسجيل بهدف رائع، حيث أرسل نيمار تمريرة ساقطة للدولي الفرنسي داخل منطقة الجزاء سددها الأخير على الطائر على يسار الحارس.

وأضاف مبابي الهدف الثاني في الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من أشرف حكيمي من جهة اليمين، قابلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك

وقلص البديل وستون مكيني الفارق بعد الاستراحة، مستغلا تراجع أداء بطل فرنسا.

ولاحت أمام يوفنتوس عدة فرص للتعادل، لكن الحارس جانلويجي دوناروما تصدى للعديد من المحاولات، ليضمن فوز سان جرمان على “السيدة العجوز” لأول مرة في 9 مواجهات.

ويتساوى فريق المدرب فيليب غالتييه بثلاث نقاط في المجموعة الثامنة، مع بنفيكا البرتغالي الذي فاز على مكابي حيفا الإسرائيلي 2-صفر.