مبابي يهدد سجل زيدان التهديفي بكأس العالم

يشارك الاعب كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه، عقب المشاركة الأولى له في مونديال روسيا 2018، ويسعى لمواصلة أرقامه القياسية في النسخة المقبلة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022.

فرنسا حامل اللقب

وحقق المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم 2018 بروسيا، بعد التغلب في النهائي على منتخب كرواتيا بهدفين لهدف، بعد أداء الديوك الفرنسية المميز طوال البطولة.

وتمكن كليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي من تسجيل 4 أهداف في أولى مشاركة له مع المنتخب الفرنسي بنهائيات كأس العالم، واحتل اللاعب المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالبطولة خلف المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي حقق لقب الهداف بكأس العالم 2018 برصيد 6 أهداف.

مبابي في محاولة لكسر رقم رونالدو

ويبلغ كليان مبابي 24 عام، ويسعى لتحقيق إنجاز جديد مع منتخب بلاده على الصعيد الجماعي والفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى تحقيق إنجاز فردي ورفع رصيده من الأهداف ببطولة كأس العالم.

ويسعى كليان مبابي في مشاركته الثانية تخطي أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان صاحب الـ5 أهداف رسمية له في كأس العالم مع منتب الديوك، وفي حال تسجيل مبابي هدف أو أكثر في النسخة المقبلة سيكون بمثابة إنجاز جديد للاعب، يتخطى به أسطورة كرة القدم الفرنسية.

مجموعة فرنسا بكأس العالم

ووقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة مع منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس، ويسعى للحفاظ على لقب كأس العالم وتحقيق إنجاز جديد من نوعه.