مبابي يوجه رسالة قوية بعد هزيمة فرنسا بنهائي المونديال

تألق كيليان مبابي في نهائي المونديال بثلاثيته أمام الأرجنتين، لكن هذا الأداء المتميز لم يكن كافياً لفرنسا للاحتفاظ بلقب كأس العالم، حيث كانت كل الأضواء كانت على ليونيل ميسي والأرجنتــين بسبب انتصارهما.

عزاء بعد الهزيمة

بعد الهزيمة، تلقى مبابي العزاء من زملائه في الفريق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو وأمير قطر، ولكن، لم يكن هناك عزاء للاعب فعل كل شيء للفوز لكنه فشـــل بشكل مؤلم.

لهذا السبب انتظر مبابي حتى اليوم التالي للهزيمة لنشر رسالة على شبكات التواصل الاجتــماعي الخاصة به، وقال بضع كلمات فقط، لكنها كلمات مهمة للغاية تتحرك وتظهر عظمته، وكتب مبابي مع اثنين من الرموز التعبيرية للعلم الفرنسي ويداه في الصلاة “سنعود”.

لا شك أن مبابي وفرنسا سيعودان، لديهم فريق صغير جدًا، مهاجم باريس سان جيرمان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وتم الترحيب بهذه الرسالة من مبابي على نطاق واسع ولم يتوقف عن تلقي رسائل الدعم.

هداف المونديال

أثبت الفرنسي أنه من الأفضل، على الرغم من عدم تمكنه من الاحتفال ببطولة عالمية أخرى، وأنهى البطولة بصفته الفائز بالحذاء الذهبي، برصيد ثمانية أهداف.

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