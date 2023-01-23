مبابي يُقلد احتفال مارتينيز في كأس العالم.. ما السبب؟

كيليان مبابي يقلد إيماءة إميليانو مارتينيز المثيرة للجدل بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي لكأس العالم، وذلك خلال احتفالات الأرجنتين بعد فوزها على فرنسا في المباراة النهائية في مونديال قطر.

وتم تسجيل إيماءة مبابي عند الخروج من معسكر باريس سان جيرمان التدريبي وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر، أنه بعد كأس العالم سُئل مهاجم باريس سان جيرمان عن تعليق الأرجنـــتين على احتفالها بالفوز باللقب، وقال مبابي: “الاحتفال ليس مشكلتي، لا حاجة لإهدار الطاقة على أشياء غير مجدية”.

سبب هذا الاحتفال

وأوضح مارتينيز، بطل الأرجنتين في ركلات الترجيح الحاسمة، سبب احتفاله الغريب بقفاز الفائز بالقفاز الذهبي، وقال: “لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين كانوا يستهجنونني”.

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