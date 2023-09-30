“مبادرة التوعية البيئية” تثري زوار معرض الرياض للكتاب 2023

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أثرت فعاليات “مبادرة التوعية البيئية” زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م، من خلال تقديم المعلومات البيئية وإقامة الأنشطة المثرية للأطفال لتحفيزهم على تبني السلوكيات الصديقة للبيئة.

وتسعى المبادرة التي تأتي ضمن “مبادرة السعودية الخضراء” إلى المشاركة الميدانية في المحافل والمهرجانات الثقافية؛ لرفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة الفئات والقطاعات، تقديرًا لقيمة التراث الطبيعي وحفظه؛ وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة.

وتقدم المبادرة كافة رسائلها التوعوية بعدة طرق تسويقية حديثة في مختلف المنصات الإعلامية مثل: نشر المحتوى اليومي التوعوي وإقامة الورش والفعاليات المثرية في كافة مدن ومناطق المملكة.

يذكر أن مبادرة “التوعية البيئية” فازت مؤخراً بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2023 كأفضل مبادرة أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي على مستوى العالم.